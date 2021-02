Berrettini-Tsitsipas, Australian Open: programma, orario, tv, streaming 15 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Matteo Berrettini tornerà in campo domani, 15 febbraio, per il match degli ottavi di finale degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas. Sulla carta una sfida di altissimo livello tra due top-10 che legittimamente ambiscono ad arrivare alle ultime e decisive sfide del primo Slam dell’anno. L’unica vera incognita è legata alle condizioni fisiche del tennista azzurro che nel finale del match vinto contro Karen Khachanov ha accusato una contrattura a livello addominale. Di certo il quinto e ultimo match in programma domani alla Rod Laver Arena, a patto che entrambi i tennisti possano esprimersi al meglio, sarà di altissimo profilo. Nei due precedenti ha sempre avuto la meglio il greco, anche se il primo risale alle qualificazioni agli US Open del 2017 quando ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Matteotornerà in campo domani, 15, per il match degli ottavi di finale deglicontro Stefanos. Sulla carta una sfida di altissimo livello tra due top-10 che legittimamente ambiscono ad arrivare alle ultime e decisive sfide del primo Slam dell’anno. L’unica vera incognita è legata alle condizioni fisiche del tennista azzurro che nel finale del match vinto contro Karen Khachanov ha accusato una contrattura a livello addominale. Di certo il quinto e ultimo match indomani alla Rod Laver Arena, a patto che entrambi i tennisti possano esprimersi al meglio, sarà di altissimo profilo. Nei due precedenti ha sempre avuto la meglio il greco, anche se il primo risale alle qualificazioni agli USdel 2017 quando ...

