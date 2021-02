Prandelli: «Il mio futuro? Più importante quello della Fiorentina» – VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara contro la Sampdoria. Le sue parole Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara contro la Sampdoria. Le sue parole futuro – «La premessa l’ho fatta il primo giorno dicendo che non avrei mai creato problemi a questa società. Se ho scelto di entrare in una situazione del genere sapevo i rischi che correvo. Ai programmi ci penserà la dirigenza e a prescindere dalle decisioni non farò polemiche». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnicoCesareha parlato in conferenza stampa in previsionegara contro la Sampdoria. Le sue parole Il tecnicoCesareha parlato in conferenza stampa in previsionegara contro la Sampdoria. Le sue parole– «La premessa l’ho fatta il primo giorno dicendo che non avrei mai creato problemi a questa società. Se ho scelto di entrare in una situazione del genere sapevo i rischi che correvo. Ai programmi ci penserà la dirigenza e a prescindere dalle decisioni non farò polemiche». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Prandelli: “Il mio futuro? Non creerò mai problemi a questa società, i programmi li faranno loro. Sono ottimista pe… - daviola67 : @riccardodomen @acffiorentina Il mio sogno si chiama Sarri. Prandelli direttore generale del Viola Park e di tutte… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Prandelli: '#Ribery non è a disposizione, #Kokorin non ancora al top. Sul mio futuro...' - LucaPacini74 : @riccardodomen @acffiorentina Il mio sogno sarebbe Capello e sono sicuro che rimarrà tale. Nessuno di questi: prove… - cmdotcom : #Fiorentina, #Prandelli: '#Ribery non è a disposizione, #Kokorin non ancora al top. Sul mio futuro...'… -