Milano, gilet arancioni in protesta contro le restrizioni anti Covid (Di sabato 13 febbraio 2021) Continuano le proteste dei gilet arancioni contro le restrizioni anti Covid. Oggi una folla si è riunita a Milano Qualche mese fa, le proteste dei gilet arancioni in piazza Duomo avevano fatto parecchio discutere. Migliaia di persone accalcate e ovviamente senza mascherina, contro le ultime misure imposte dal governo per rallentare l'esposizione al virus. Questa L'articolo proviene da Inews.it.

