Paolo Isotta, gay controcorrente: "Chiamatemi ric*one" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Paolo Isotta se ne è andato stamani. Il grande musicologo è morto a Napoli nella sua casa di Corso Vittorio Emanuele all'età di 70 anni. Intellettuale raffinato, pungente e politicamente scorretto, è giustamente ricordato da tutti per i suoi articoli pubblicati su diversi quotidiani italiani. Su questo giornale abbiamo riproposto oggi alcuni estratti di una sua lunga e dotta prefazione al volume di Giorgio Locchi, Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista. Quando Paolo Isotta stroncò il termine "gay" Di lui ricordiamo però molte uscite decisamente controcorrente, che lette oggi faranno strabuzzare gli occhi a certi strilloni del monopensiero dominante. Nel 2013, ad esempio, stroncò l'uso della parola "gay". Dopo il pronunciamento della Corte suprema americana che dichiarò incostituzionale ...

