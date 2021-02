NASCAR 2021, presentazione Daytona: 200 giri per entrare nella storia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo le qualifiche ed i ‘Dual’, le gare che determinano la griglia di partenza, tutto è pronto per la Daytona 500, tradizionale opening round della NASCAR Cup Series. Manca sempre meno alla bandiera verde della ‘The Great American Race’, la competizione che tutti vogliono vincere. La prima delle 36 tappe della NASCAR è senza dubbio una delle più imprevedibili e spettacolari dell’intera stagione. La particolare conformazione dell’ovale lascia a tutti l’opportunità di imporsi in una delle competizioni automobilistiche più seguite e prestigiose del mondo. La 63^edizione della Daytona 500 potrebbe confermare nella storia Denny Hamlin. Il #11 del Joe Gibbs Racing, primo per tre volte negli ultimi quattro anni, ha l’occasione di raggiungere i quattro sigilli in carriera ed eguagliare Cale ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo le qualifiche ed i ‘Dual’, le gare che determinano la griglia di partenza, tutto è pronto per la500, tradizionale opening round dellaCup Series. Manca sempre meno alla bandiera verde della ‘The Great American Race’, la competizione che tutti vogliono vincere. La prima delle 36 tappe dellaè senza dubbio una delle più imprevedibili e spettacolari dell’intera stagione. La particolare conformazione dell’ovale lascia a tutti l’opportunità di imporsi in una delle competizioni automobilistiche più seguite e prestigiose del mondo. La 63^edizione della500 potrebbe confermareDenny Hamlin. Il #11 del Joe Gibbs Racing, primo per tre volte negli ultimi quattro anni, ha l’occasione di raggiungere i quattro sigilli in carriera ed eguagliare Cale ...

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR 2021 Nascar, su Netflix la nuova serie comedy dedicata alla corsa americana

Protagonista Kevin James nei panni di un veterano di un team che si scontra con la giovane figlia del . - -

F1 - Raikkonen: 'Penserò al mio futuro solo quando lascerò la Formula 1'

... aspetto che tiene in corsa tante ipotesi, tra cui la Nascar e un clamoroso ritorno nel mondiale rally. 'Cosa farò dopo il 2021? Ci sono molte cose divertenti da fare, ma non ci penserò finché non ...

Arriva su Netflix una nuova serie dedicata al mondo dei motori, questa volta al mondo della Nascar. “The Crew”, questo il nome del progetto firmato Jeff Lowell (già nome dietro produzioni comiche come ...

