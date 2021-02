Migjeni | racconti di un poeta albanese

Leggi su ilmanifesto

Il libro dimi ha incuriosito, in prima battuta, perché negli anni Trenta era venuto in Piemonte. Lo scrittorenacque a Scutari nel 1911 e studiò nel seminario ortodosso a Monastir in Macedonia. Dopodiché si trasferì a Torre Pellice, nelle valli valdesi in provincia di Torino. Nel 1938 morì di tubercolosi nel sanatorio San Luigi, soprannominato «la casa dei disperati» in un suo breve scritto del 15 maggio di quell'anno. In quel periodo a Torre Pellice era approdata …