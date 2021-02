Joss Whedon, Eliza Dushku sostiene Charisma Carpenter: "Non lo sapevo e non dimenticherò" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche l'attrice di Buffy e Angel Eliza Dushku mostra il suo supporto per la collega Charisma Carpenter, che ha recentemente rinnovato le sue accuse di comportamenti poco corretti nei confronti di Joss Whedon. Un'altra attrice che ha lungo collaborato Joss Whedon, Eliza Dushku, ha espresso tutto il suo sostegno per la collega Charisma Carpenter in un lungo messaggio su Instagram. Continua il supporto degli altri membri del cast di Buffy e Angel per Charisma Carpenter, l'interprete di Cordelia nel Buffyverse, che qualche giorno fa è tornata a parlare dei problemi sorti durante la sua esperienza lavorativa con Joss Whedon. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche l'attrice di Buffy e Angelmostra il suo supporto per la collega, che ha recentemente rinnovato le sue accuse di comportamenti poco corretti nei confronti di. Un'altra attrice che ha lungo collaborato, ha espresso tutto il suo sostegno per la collegain un lungo messaggio su Instagram. Continua il supporto degli altri membri del cast di Buffy e Angel per, l'interprete di Cordelia nel Buffyverse, che qualche giorno fa è tornata a parlare dei problemi sorti durante la sua esperienza lavorativa con. ...

