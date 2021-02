Giorgia Palmas e Magnini sulle nozze: “Quest’anno ce la faremo. A tutti costi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per lui è stato amore a prima vista mentre per lei, come ha confessato in diverse interviste, è stata quasi un’attrazione fatale, ma il segreto, tra loro, è quello di essersi conosciuti nel momento giusto. Stiamo parlando di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia più bella e affiatata dello showbiz. A dimostrare la sintonia tra i due è il fatto che da quel primo incontro, avvenuto in occasione di una festa di amici in comune, non si sono più lasciati. E non ci stupisce poi molto, in realtà, Giorgia e Filippo, infatti hanno in comune tantissime cose: dai valori, ai gusti, fino al carattere. Insomma, se c’è da scommettere su qualcuno, viene naturale farlo proprio su questa coppia. Tra gli obiettivi comuni c’è quello del matrimonio, del resto il nuotatore italiano ha più volte confermato attraverso le interviste ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per lui è stato amore a prima vista mentre per lei, come ha confessato in diverse interviste, è stata quasi un’attrazione fatale, ma il segreto, tra loro, è quello di essersi conosciuti nel momento giusto. Stiamo parlando die Filippo, la coppia più bella e affiatata dello showbiz. A dimostrare la sintonia tra i due è il fatto che da quel primo incontro, avvenuto in occasione di una festa di amici in comune, non si sono più lasciati. E non ci stupisce poi molto, in realtà,e Filippo, infatti hanno in comune tantissime cose: dai valori, ai gusti, fino al carattere. Insomma, se c’è da scommettere su qualcuno, viene naturale farlo proprio su questa coppia. Tra gli obiettivi comuni c’è quello del matrimonio, del resto il nuotatore italiano ha più volte confermato attraverso le interviste ...

