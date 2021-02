Villa Adriana: banchetti sull'acqua per la colazione dell'imperatore/ Adnkronos (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. - (Adnkronos) - Nuova ed eccezionale scoperta archeologica nella Villa Adriana di Tivoli (Roma): si tratta di una sala per banchetti acquatica, struttura caratterizzata da originalità e assoluta novità. Il ritrovamento si deve agli scavi della missione archeologica spagnola dell'Università 'Pablo de Olavide' di Siviglia, diretta dal professore Rafael Hidalgo Prieto. E' stato portato alla luce un sontuoso 'triclinium', un locale in cui veniva servita la colazione all'imperatore Adriano su una sorta di trono di marmo. Non si tratta di un semplice triclinio come tutti quelli finora conosciuti, ma di una sala unica nel suo genere: il team di Prieto ha, infatti, ritrovato un basamento di marmo di Carrara che era circondato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. - () - Nuova ed eccezionale scoperta archeologica nelladi Tivoli (Roma): si tratta di una sala pertica, struttura caratterizzata da originalità e assoluta novità. Il ritrovamento si deve agli scavia missione archeologica spagnola'Università 'Pablo de Olavide' di Siviglia, diretta dal professore Rafael Hidalgo Prieto. E' stato portato alla luce un sontuoso 'triclinium', un locale in cui veniva servita laall'Adriano su una sorta di trono di marmo. Non si tratta di un semplice triclinio come tutti quelli finora conosciuti, ma di una sala unica nel suo genere: il team di Prieto ha, infatti, ritrovato un basamento di marmo di Carrara che era circondato di ...

