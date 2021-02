La base dei Cinque Stelle è spaccata sul governo Draghi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - "Votare no per punire questa classe dirigente" o "votare Sì per tenere a bada le destre da dentro il?". Nelle ore immediatamente precedenti la consultazione su Rousseau, ladel Movimento 5si pone quesiti che vanno ben oltre quello sulla partecipazione al: "Sei d'accordo che il Movimento sostenga untecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?", formulato dai vertici pentastellati. Sul profilo Facebook del movimento l'annuncio dell'apertura della consultazione ha prodotto quasi 600 commenti, 40 condivisioni e circa 460 interazioni, fra pollici alzati, ...

Il rebus governo La prima cosa da sottolineare è che il governo, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, potrebbe anche decidere di prorogare la chiusura. "Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto", riporta il Blog delle Stelle. Si sblocca lo stallo dei 5 Stelle anche con l'arrivo del