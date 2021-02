Dazhariaa Quint Noyes | conosciuta come Dee | si è tolta la vita

occhio_notizie : #Dee aveva pubblicato video sulla sua storia di #Instagram che ha descritto come il suo #ultimopost. Subito dopo si… -

La star di TikTok Dazhariaa Quint Noyes, nota come Dee, è morta dopo aver pubblicato un video finale sui social media. Aveva solo 18 anni. I suoi genitori hanno confermato che la sua morte è avvenuta per suicidio. Ha pubblicato un ultimo video sui social network e poi si è tolta la vita impiccandosi: Dazhariaa Quint Noyes morta a soli 18 anni. L'ultimo saluto social di Dazhariaa risale all'8 febbraio 2021. "So che vi sto infastidendo ma sarà l'ultimo post" aveva scritto prima di suicidarsi. La TikToker da 1,5 milioni di followers soffriva d...