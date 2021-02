Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 11 febbraio: interviste, temi e ospiti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 11 febbraio 2021, ampio spazio verrà dedicato all’emergenza Coronavirus e alla crisi di Governo. Dritto e Rovescio: Anticipazioni e ospiti puntata 11 febbraio 2021 Il Governo Draghi è in dirittura d’arrivo. Che cosa cambierà con il nuovo esecutivo? Draghi continuerà con le restrizioni o proverà a riaprire il Paese? E cosa succederà alla strategia vaccinale anti-Covid 19? Sono questi i temi al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio che il conduttore Paolo Del Debbio affronterà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda112021, ampio spazio verrà dedicato all’emergenza Coronavirus e alla crisi di Governo.puntata 112021 Il Governo Draghi è in dirittura d’arrivo. Che cosa cambierà con il nuovo esecutivo? Draghi continuerà con le restrizioni o proverà a riaprire il Paese? E cosa succederà alla strategia vaccinale anti-Covid 19? Sono questi ial centro del nuovo appuntamento conche il conduttore Paolo Del Debbio affronterà ...

CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 11 febbraio: interviste, temi e ospiti #drittoerovescio - zazoomblog : Dritto e Rovescio anticipazioni e ospiti puntata di giovedì 11 febbraio su Rete 4 - #Dritto #Rovescio… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per “Dritto e Rovescio” del 4 febbraio alle 21.25 su Rete 4: intervista a Emanuele Filiberto) Segui… - CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 4 febbraio 2021: interviste, temi e ospiti #drittoerovescio - tuttotv_info : #DrittoERovescio, anticipazioni e ospiti di stasera > -