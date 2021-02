Tabellone Australian Open 2021: risultati e aggiornamenti. Djokovic al terzo turno, cade Wawrinka (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tabellone MASCHILE Australian Open 2021 terzo turno PARTE ALTA N. Djokovic (1)-T. Fritz (27) M. Fucsovics-M. Raonic (14) P. Martinez-D. Lajovic (23) A. Mannarino (32)-A. Zverev (6) D. Thiem (3)-N. Kyrgios G. Dimitrov (18)-Carreno Busta (15) D. Shapovalov (11)-F. Auger-Aliassime (20) A. Karatsev-D. Schwartzman (8) SECONDO turno PARTE ALTA N. Djokovic (1)-F. Tiafoe 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3 R. Opelka-T. Fritz (27) 6-4 6-7 (5) 7-6 (4) 6-7 (5) 2-6 S. Wawrinka (17)-M. Fucsovics 5-7 1-6 6-4 6-2 6-7 (9) C. Moutet-M. Raonic (14) 7-6 (1) 1-6 1-6 4-6 E. Ruusuvuori-P. Martinez 6-3 3-6 2-6 6-7 (5) A. Bublik-D. Lajovic (23) 4-6 6-7 (4) 6-4 3-6 A. Mannarino (32)-M. Kecmanovic 6-1 6-2 6-4 M. Cressy (Q)-A. Zverev (6) 5-7 4-6 3-6 D. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)MASCHILEPARTE ALTA N.(1)-T. Fritz (27) M. Fucsovics-M. Raonic (14) P. Martinez-D. Lajovic (23) A. Mannarino (32)-A. Zverev (6) D. Thiem (3)-N. Kyrgios G. Dimitrov (18)-Carreno Busta (15) D. Shapovalov (11)-F. Auger-Aliassime (20) A. Karatsev-D. Schwartzman (8) SECONDOPARTE ALTA N.(1)-F. Tiafoe 6-3 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3 R. Opelka-T. Fritz (27) 6-4 6-7 (5) 7-6 (4) 6-7 (5) 2-6 S.(17)-M. Fucsovics 5-7 1-6 6-4 6-2 6-7 (9) C. Moutet-M. Raonic (14) 7-6 (1) 1-6 1-6 4-6 E. Ruusuvuori-P. Martinez 6-3 3-6 2-6 6-7 (5) A. Bublik-D. Lajovic (23) 4-6 6-7 (4) 6-4 3-6 A. Mannarino (32)-M. Kecmanovic 6-1 6-2 6-4 M. Cressy (Q)-A. Zverev (6) 5-7 4-6 3-6 D. ...

