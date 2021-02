Programmi TV di stasera, mercoledì 10 febbraio 2021. Su Rai2 nuovo appuntamento con «La Caserma» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Caserma Rai1, ore 20.35: Coppa Italia – Atalanta vs Napoli In diretta dallo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo, Atalanta e Napoli ripartiranno dallo 0-0 di Napoli: il racconto della partita sarà di Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Guglielmo Stendardo nello studio in esterna e Andrea Riscassi a bordocampo. La gara sarà analizzata nell’ampio post-partita, in onda su RaiSport condotto da Marco Lollobrigida, con in studio Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi. Rai2, ore 21.20: La Caserma Sono pronte nuove sfide per i 21 ragazzi protagonisti de La Caserma, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Le prove continuano ed è giunto il momento di mettere in atto un’inedita esercitazione a squadre in esterna. E’ ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) LaRai1, ore 20.35: Coppa Italia – Atalanta vs Napoli In diretta dallo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo, Atalanta e Napoli ripartiranno dallo 0-0 di Napoli: il racconto della partita sarà di Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Guglielmo Stendardo nello studio in esterna e Andrea Riscassi a bordocampo. La gara sarà analizzata nell’ampio post-partita, in onda su RaiSport condotto da Marco Lollobrigida, con in studio Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi., ore 21.20: LaSono pronte nuove sfide per i 21 ragazzi protagonisti de La, il docu-reality diprodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Le prove continuano ed è giunto il momento di mettere in atto un’inedita esercitazione a squadre in esterna. E’ ...

IppihaExpert : @tancredipalmeri @see_lallero @AleAntinelli Ah è vero, non c'è nemmeno quella, dimenticavo. Va beh, la sostituirete… - __Komorebi__1 : 'Stasera tutto è possibile' è tra i miglior programmi creati negli ultimi anni, ti assicura risate al 100% e gli o… - carmenmalmassar : @lrspcs Secondo me, ne ho avuto il sospetto stasera ascoltando Crimi, Draghi ha promesso loro qualcosa ma sentendo… - Mafara72 : E pure stasera @GeppiC ha fatto più servizio pubblico di tanti altri programmi 'impegnati'. - eligreg5 : RT @Vanessa54195757: Abbiamo programmi per stasera ame? Che facciamo? Che commentiamo??? #gregorelli -