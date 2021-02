La democrazia diretta cresce a Roma con le proposte di iniziativa popolare digitali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella rubrica Cittadinanza Digitale vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy. Il contributo di oggi è a cura di Angelo Sturni, consigliere MoVimento 5 Stelle di Roma Capitale. Il rafforzamento della democrazia digitale costituisce da sempre uno dei capisaldi delle linee programmatiche del MoVimento 5 Stelle all’interno dei comuni e degli enti locali. Al fine di favorire l’esercizio del diritto alla partecipazione democratica digitale degli appartenenti alla comunità cittadina abbiamo approvato a Roma una deliberazione di Assemblea Capitolina che consentirà alla cittadinanza di sottoscrivere e sostenere con modalità digitali una proposta di deliberazione di ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella rubrica Cittadinanza Digitale vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy. Il contributo di oggi è a cura di Angelo Sturni, consigliere MoVimento 5 Stelle diCapitale. Il rafforzamento delladigitale costituisce da sempre uno dei capisaldi delle linee programmatiche del MoVimento 5 Stelle all’interno dei comuni e degli enti locali. Al fine di favorire l’esercizio del diritto alla partecipazione democratica digitale degli appartenenti alla comunità cittadina abbiamo approvato auna deliberazione di Assemblea Capitolina che consentirà alla cittadinanza di sottoscrivere e sostenere con modalitàuna proposta di deliberazione di ...

