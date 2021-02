(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una sorta diper i nerazzurri che non riescono a bucare la porta dei campioni d’Italia nel loro stadio dal 6 gennaio del 2015: quella volta il match terminò 1-1, con le reti degli argentini Tevez e Icardi. Da allorantus esi sono sfidati altre 7 volte a Torino tra campionato e Coppa Italia, con i meneghini che hanno raccolto 2 pareggi e 5 sconfitte, in un lasso di tempo che ha visto diversi allenatori sulla panchina nerazzurra - Mancini, Pioli, Spalletti e Conte – e vari attaccanti provare a segnare almeno un gol. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Inter, maledizione Stadium: ecco chi segnò 6 anni fa l'ultimo gol alla Juve (video) - - internewsit : Juventus-Inter, un'altra maledizione da sconfiggere per arrivare alla finale - - internewsit : Juventus-Inter, maledizione trasferta: Conte chiamato all'impresa - - 1SquadraDiCalci : Passi la sconfitta con l'inter o la fiorentina, il pareggio con la Lazio, i pareggi casalinghi contro Verona e Atal… - infoitsport : Al Franchi si spezza la maledizione. Inter in controllo, Hakimi incontenibile. Barella è il migliore -

Ultime Notizie dalla rete : Inter maledizione

Inter-News.it

Benevento . Era un sogno bellissimo, ma non era quello che volevo,. Mi erano venute in mente le parole che avevo sentito dalla tv, mi rimbombava nella ... non era l'allenatore dell'ma ......volée Insigne ma quella che sembra unaper gli azzurri si spezza al 79', quando Politano riapre il match grazie a un guizzo su una carambola in area. In pieno recupero proprio l'ex...In occasione della Giornata Mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza, che si celebra l’11 febbraio, il Coordinamento Nazionale … ...Mertens contro lo Spezia \| Francesco Pecoraro/. Ad aggiungersi al periodo negativo, fatto di risultati deludenti e una sequela di calciatori positivi al Coronavirus (u ...