Foibe, la violenza della sinistra: "Inopportuno far parlare Biloslavo" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giuseppe De Lorenzo Il reporter del Giornale invitato a parlare nel Giorno del Ricordo. L'Anpi protesta. E il M5S esce dall'aula Ci sono giornalisti col diritto di parola e giornalisti da zittire. Morti di serie A e morti di serie B. Vittime che meritano il Ricordo e altre no. Il ritornello è sempre lo stesso, ed ogni anno si ripresenta in una qualche forma: mettendo in dubbio il dramma di Norma Cossetto, disconoscendo la tragedia di Basovizza, minimizzando l'esodo giuliano-dalmata. O ancora, ed è il caso odierno, protestando platealmente perché un reporter di guerra viene invitato a parlare di Foibe. L'accusa è sempre la solita, la stessa che ha per decenni ha marchiato gli italiani poi gettati nelle fosse carsiche: essere "fascisti", "di destra", "eversivi". Dunque meritevoli come minimo di censura ...

