"Usano il metodo georgiano" Così i ladri vi entrano in casa (Di martedì 9 febbraio 2021) Valentina Dardari Ecco come agivano i ladri. In tutta Italia eseguite 62 misure cautelari Ecco come i ladri entrano a casa vostra: usando il "metodo georgiano". Ovvero senza che le serrature delle porte mostrino segni evidenti di scasso. Basta utilizzare specifici arnesi del mestiere e saper come riciclare la refurtiva una volta portata via dall'abitazione. Particolarmente colpito risulta essere il Nord Italia e soprattutto le città di Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Ravenna, Padova, Genova, Bologna. Come i ladri svaligiano le case Grazie a una operazione condotta dalla Polizia dello Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e supportata dal Servizio centrale operativo e dal Servizio di cooperazione internazionale di Polizia, si ...

