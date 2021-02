Ubisoft lancia i Lunar Sale con tanti sconti e Assassin' s Creed Chronicles | China gratis

Leggi su eurogamer

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il Capodanno cinese si avvicina edecide di celebrarlo a modo suo, proponendo varisul suo vasto catalogo presente sullo Store online e regalando un interessante titolo in versione PC:'s. L'evento è già attivo e durerà fino al 22 febbraio alle 17 per quanto riguarda gli(a questa pagina) mentre fino al 16 febbraio per riscattare lo spin-off di'sambientato in Cina (a quest'indirizzo). Sono ben 332 i titoli rientranti, a vario titolo, nella promozione, convariabili ma spesso attorno al 70/80%: alcuni vecchi titolo sono scontati davvero a pochi euro, mentre molto interessanti sono anche le offerte su titoli più recenti, recuperabili in versione ...