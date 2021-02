Consultazioni, Bellanova, “Pieno sostegno da parte di Iv”, Meloni, “No alla fiducia”. Il Pd conferma il sostegno. Presente anche Silvio Berlusconi (Di martedì 9 febbraio 2021) Crisi di governo, il premier incaricato Mario Draghi avvia le Consultazioni: le ultime notizie. La crisi di governo arriva al momento di svolta con le Consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo governo. Di seguito il video delle Consultazioni. Secondo giro Consultazioni Mario Draghi, il secondo giorno Il 9 febbraio 2021 è il giorno della verità per il governo Draghi. Il premier incaricato incontra i big per presentare il suo programma di governo e ricevere una risposta da parte dei partiti e delle forze politiche: dentro o fuori. La prima notizia del giorno è la partecipazione alle Consultazioni del leader di Forza Italia Silvio ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Crisi di governo, il premier incaricato Mario Draghi avvia le: le ultime notizie. La crisi di governo arriva al momento di svolta con ledel premier incaricato Mario Draghi, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo governo. Di seguito il video delle. Secondo giroMario Draghi, il secondo giorno Il 9 febbraio 2021 è il giorno della verità per il governo Draghi. Il premier incaricato incontra i big per presentare il suo programma di governo e ricevere una risposta dadei partiti e delle forze politiche: dentro o fuori. La prima notizia del giorno è lacipazione alledel leader di Forza Italia...

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Bellanova,: 'Tecnico o politico, Iv sosterrà comunque il governo' #consultazioni - MediasetTgcom24 : Bellanova,: 'Tecnico o politico, Iv sosterrà comunque il governo' #consultazioni - nuccia20 : RT @laura_ceruti: Lo sapevo che Renzi non sarebbe andato a queste consultazioni e che la front women sarebbe stata Teresa Bellanova... Alla… - Francireggia : RT @laura_ceruti: Lo sapevo che Renzi non sarebbe andato a queste consultazioni e che la front women sarebbe stata Teresa Bellanova... Alla… - MauroBartolett3 : RT @laura_ceruti: Lo sapevo che Renzi non sarebbe andato a queste consultazioni e che la front women sarebbe stata Teresa Bellanova... Alla… -