Dopo il 15 febbraio si potrà viaggiare tra regioni gialle? Il grande enigma (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sapevamo che la crisi di Governo avrebbe portato rallentamenti nelle decisioni da prendere in vista delle prossime settimane. Ed è forse anche per questo motivi che al momento, quello che potrebbe accadere Dopo il 15 febbraio in merito alla mobilità tra regioni gialle, resta un grande enigma. U punto interrogativo. Il DPCM ancora in vigore, ha una data ben precisa: quella del 15 febbraio che dovrebbe segnare l’ultimo giorno in cui è vietato viaggiare tra regioni, se non per comprovate necessità. Ma sarà davvero possibile, visto quello che sta succedendo in questi giorni, pensare che ci si possa muovere liberamente tra regioni, tornando quindi a complicare i tracciamenti per tutti i dati del contagio? I dati raccolti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sapevamo che la crisi di Governo avrebbe portato rallentamenti nelle decisioni da prendere in vista delle prossime settimane. Ed è forse anche per questo motivi che al momento, quello che potrebbe accadereil 15in merito alla mobilità tra, resta un. U punto interrogativo. Il DPCM ancora in vigore, ha una data ben precisa: quella del 15che dovrebbe segnare l’ultimo giorno in cui è vietatotra, se non per comprovate necessità. Ma sarà davvero possibile, visto quello che sta succedendo in questi giorni, pensare che ci si possa muovere liberamente tra, tornando quindi a complicare i tracciamenti per tutti i dati del contagio? I dati raccolti ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo febbraio Dalla Puglia un nuovo Presidio Slow Food: i ceci lisci di Cassano delle Murge

In cucina, invece, la tradizione vuole che dopo la cottura li si ripassi in padella con cotica di ... i semi si interrano tra dicembre e febbraio rigorosamente a mano, così come manuale è la raccolta ...

Borsa: il rally continua, Piazza Affari la migliore (+1%) con banche super

A Francoforte exploit Dialog in trattative con Reneseas . E' ancora rally per le Borse europee: dopo un inizio di febbraio scoppiettante, con il Ftse Mib salito del 7% e l'Eurostoxx del 5%, non si ferma la propensione al rischio degli investitori supportati dalla fermezza dell'amministrazione ...

Meteo. Febbraio ad 'estremi' dopo lo Stratwarming. Le prospettive del VORTICE POLARE 3bmeteo Da oggi anche la Sardegna è gialla: cosa si può fare nelle regioni

Dall'8 febbraio sono gialle tutte le regioni a eccezione di Sicilia, Puglia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. In cinque regioni sono state imposte delle zone rosse ristrette ad alcuni comuni ...

Scuole chiuse a Napoli, l'allarme dei genitori: «A rischio anche le elementari»

Come si sono moltiplicate le richieste ai dirigenti scolastici di continuare la dad anche se non si è fragili. Problematiche i dirigenti conoscono bene e che cercano di affrontare giorno dopo giorno.

