Da oggi partono le vaccinazioni per gli over 80. Regioni in ordine sparso

E' iniziata la vaccinazione degli over 80 allo Spallanzani di Roma e in altri 49 punti di somministrazione nel Lazio (di cui 22 nella Capitale). Complessivamente sono oltre due milioni le dosi ...

E' iniziata la vaccinazione degli over 80 allo Spallanzani di Roma e in altri 49 punti di somministrazione nel Lazio (di cui 22 nella Capitale). Complessivamente sono oltre due milioni le dosi ...

Diretta Al Ahly Bayern Monaco/ Streaming video tv: semifinale Mondiale per club

... anche la diretta tv di Al Ahly Bayern Monaco di quest'oggi sarà trasmessa sul digitale terrestre ... Non stupisce naturalmente osservare che i tedeschi partono nettamente favoriti: il segno 2 è di ...

I - Il governo cubano ha autorizzato l'attività privata nella maggior parte dei settori, una riforma radicale in un Paese socialista dove lo Stato domina l'iniziativa economica. Il provvedimento, appr ...

Governo diretta, da oggi secondo giro di consultazioni per Draghi. Salvini: «Veti irrispettosi»

Mario Draghi al giro di boa. Parte oggi, lunedì 8 febbraio, il secondo giro di consultazioni del premier incaricato. Si entra nel vivo con l'obiettivo di incastrare tutti ...

