Covid, in Corea del Sud test (gratis) anche cani e gatti con sintomi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb – In Corea del Sud il coronavirus non è scomparso, ma il numero di contagiati giornalieri è irrisorio se paragonato a quello dei Paesi europei. Nelle ultime 24 ore, difatti, le autorità sanitarie della nazione asiatica hanno confermato 289 nuovi casi e tre decessi. Ma il governo di Seul non intende limitarsi a tamponare i cittadini. Da oggi inizierà a testare gratuitamente anche cani e gatti che presenteranno sintomi del Covid. Una decisione presa qualche settimana dopo il primo caso confermato, stando a quanto riportato dai media sud-Coreani, in un felino nella città di Jinju. Corea del Sud, il programma per testare cani e gatti Park Yoo-mi, un funzionario del dipartimento ...

