Atletico Madrid | altri due positivi al Covid nel gruppo squadra

ItaSportPress : Momento d'oro per André Silva: l'Eintracht vola con i suoi gol e l'Atletico Madrid... lo vuole comprare -… - _SiGonfiaLaRete : #AtleticoMadrid, paura #Covid: stop agli allenamenti per evitare focolai - abdodk98 : @Hazem_Mrd Manchester City Everton Lazio roma Inter Atletico Madrid Tottenham - planetwin365ita : E' #MondayNight per l'#AtleticoMadrid grande dominatore della #Liga, a +7 da #Barcellona e Real con 2 gare ancora d… - GPeppe34N : RT @facciacalcio: Paulo Futre con la maglia dell’Atletico Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Per conferma bisognerebbe chiedere anche a Godin, uno dei migliori difensori in Europa degli ultimi 10 anni, leader del fortino di Simeone all'e catapultato a dover costruire dal ...Ma non sono solo le nostre squadre a suscitare questo tipo di interesse, vediamo infatti anche altre come l'e il Bayern Monaco. Prestiamo sempre più attenzione anche al mondo ...Zidane sul proprio futuro al Real "Non vedo oltre la partita di domani con il Getafe. Questo è ciò che mi interessa e che tutti noi dobbiamo avere in testa. Siamo sulla stessa b ...L’attaccante dell’Eintracht Francoforte André Silva potrebbe trasferirsi all’Atletico Madrid la prossima estate. I rumors si fanno sempre più intensi e come riportano la Bild e Transfermarkt, l’ex bom ...