Un Ibra mai visto: festa con balletto e grandi sorrisi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Milan vola, Ibra sembra davvero Benjamin Button e ringiovanisce come il protagonista del film. Giornata da record per lo svedese, che con la doppietta realizzata in Milan-Crotone non solo ha permesso ai rossoneri di continuare la corsa in testa alla classifica di Serie A, ma ha anche raggiunto un altro importantissimo traguardo. Lo svedese, infatti, ha realizzato la rete numero 500 e 501 in carriera con le squadre di club: un risultato straordinario, che merita una celebrazione altrettanto poco ordinaria. Giornata dunque da festeggiare, e Ibra lo ha fatto con una festa in casa, tutto immortalato sui social. Una festa che vede Zlatan ballare alla grande e fare grandi sorrisi, segnale anche del buon momento nello spogliatoio rossonero. Verso il prossimo obiettivo, sempre insieme!“: ha ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Milan vola,sembra davvero Benjamin Button e ringiovanisce come il protagonista del film. Giornata da record per lo svedese, che con la doppietta realizzata in Milan-Crotone non solo ha permesso ai rossoneri di continuare la corsa in testa alla classifica di Serie A, ma ha anche raggiunto un altro importantissimo traguardo. Lo svedese, infatti, ha realizzato la rete numero 500 e 501 in carriera con le squadre di club: un risultato straordinario, che merita una celebrazione altrettanto poco ordinaria. Giornata dunque da festeggiare, elo ha fatto con unain casa, tutto immortalato sui social. Unache vede Zlatan ballare alla grande e fare, segnale anche del buon momento nello spogliatoio rossonero. Verso il prossimo obiettivo, sempre insieme!“: ha ...

maxbunker : #Pressingseriea a cui partecipa anche il prode #Zampini, la moviola di #cesari, come da previsione, ignora i due fa… - gobboisback : RT @Jspeed93: Ho visto il video di Ibra che balla con una musica ultra mega discutibile. Puoi fuggire dal campo rom, ma il campo rom non an… - Jspeed93 : Ho visto il video di Ibra che balla con una musica ultra mega discutibile. Puoi fuggire dal campo rom, ma il campo… - WilliamQuint9 : @AvvBiancoNero @juventusfc @Ibra_official Uno che non è mai stato in lizza per vincere 1 solo pallone d'oro e neanc… - ValentMihai : @SkySport Per colpa degli giornalisti non ha il pallone d'oro... che non li ha mai amati. ?? grande Ibra -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra mai Pioli "Ibra non mi stupisce, è campione eccezionale"

Mai un giorno che non si prepara bene, che non faccia la prevenzione o salti qualcosa. Sa quanto ... Ibra dopo aver segnato la doppietta ha fatto un gesto abbastanza eloquente con cui sembra indicare il ...

Milan, Pioli si culla Ibrahimovic: 'Deve rinnovare e continuare a giocare con noi'

4 - 0 e doppietta del duo d'attacco Ibra - Rebic : una prova di autorità del Milan contro un ... si allena, cura il proprio fisico in modo perfetto e non sgarra mai. Un esempio. E' giusto che rinnovi e ...

Un Ibra mai visto: festa con balletto e grandi sorrisi | Il Cirotano Pioli: "Ibra non mi stupisce, è un campione eccezionale"

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "E' difficile stupirsi di ibrahimovic. E' un campione, un atleta che ha grandissima motivazione, cura il suo fisico in modo scrupoloso. Per reggere a ...

Milan, i marcatori del 2021: davanti Ibra e Kessie

Questa la classifica dei marcatori rossoneri nel 2021:. 3 gol: Kessie (Benevento, Torino, Bologna), Ibrahimovic (Cagliari (2), Inter). 2 gol: Leao (Benevento, Torino). 1 gol: Calabria (Juventus), Rebi ...

un giorno che non si prepara bene, che non faccia la prevenzione o salti qualcosa. Sa quanto ...dopo aver segnato la doppietta ha fatto un gesto abbastanza eloquente con cui sembra indicare il ...4 - 0 e doppietta del duo d'attacco- Rebic : una prova di autorità del Milan contro un ... si allena, cura il proprio fisico in modo perfetto e non sgarra. Un esempio. E' giusto che rinnovi e ...(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "E' difficile stupirsi di ibrahimovic. E' un campione, un atleta che ha grandissima motivazione, cura il suo fisico in modo scrupoloso. Per reggere a ...Questa la classifica dei marcatori rossoneri nel 2021:. 3 gol: Kessie (Benevento, Torino, Bologna), Ibrahimovic (Cagliari (2), Inter). 2 gol: Leao (Benevento, Torino). 1 gol: Calabria (Juventus), Rebi ...