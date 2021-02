Udinese-Verona, i convocati di Juric: presente Sturaro (Di domenica 7 febbraio 2021) I convocati di Ivan Juric per la sfida tra Udinese e Verona in programma alla Dacia Arena alle ore 15 di domenica 7 febbraio. A poche ore dal calcio d’inizio della partita il tecnico croato ha reso noto i giocatori che avrà a disposizione per questa trasferta. Di seguito l’elenco. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Gunter, Magnani, Udogie, Dawidowicz. Centrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Zaccagni, Ilic, Vieira, Sturaro, Bessa, Tameze. Attaccanti: Kalinic, Lasagna, Colley, Yeboah. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Idi Ivanper la sfida train programma alla Dacia Arena alle ore 15 di domenica 7 febbraio. A poche ore dal calcio d’inizio della partita il tecnico croato ha reso noto i giocatori che avrà a disposizione per questa trasferta. Di seguito l’elenco. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Lovato, Cetin, Gunter, Magnani, Udogie, Dawidowicz. Centrocampisti: Faraoni, Barak, Lazovic, Zaccagni, Ilic, Vieira,, Bessa, Tameze. Attaccanti: Kalinic, Lasagna, Colley, Yeboah. SportFace.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - Andrea842631710 : @SalvMont @goly87 Per come ha giocato meritava 7 punti in più tra Spezia Genoa ed Inter. Tuttavia, le formazioni co… - TuttoHellasVer1 : Udinese-Verona: tre diffidati in casa gialloblù - SportPesa_IT : Le partite di oggi: Benevento-Sampdoria, ore 12.30 Milan-Crotone, ore 15.00 Udinese-Verona, ore 15.00 Parma-Bologn… - zazoomblog : Udinese Verona diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita - #Udinese #Verona #diretta #streaming -