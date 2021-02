Reggio Calabria, maxirissa a Campo Calabro: 40 tra ragazzi e ragazze “armati” di mazze, bastoni, catene e caschi (Di domenica 7 febbraio 2021) Una maxirissa è avvenuta nel pomeriggio di venerdì tra giovani e giovanissimi a Campo Calabro, comune a qualche chilometro da Reggio Calabria. Una nota dell’ufficio del sindaco pubblicata su Facebook racconta che “ieri pomeriggio fra le 17.15 e le 17.45 Piazza Martiri di Nassiriya e le vie circostanti sono state testimoni e teatro di un inqualificabile atto di violenza collettiva. Da un primo rapporto della Polizia Locale, circa 40 fra ragazzi e ragazze, molti dei quali minorenni hanno dato vita ad uno scontro collettivo in piena regola armati di mazze, bastoni, catene, protetti persino da caschi. Molti sono arrivati a bordo di scooter e microcar parcheggiati nelle immediate adiacenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Unaè avvenuta nel pomeriggio di venerdì tra giovani e giovanissimi a, comune a qualche chilometro da. Una nota dell’ufficio del sindaco pubblicata su Facebook racconta che “ieri pomeriggio fra le 17.15 e le 17.45 Piazza Martiri di Nassiriya e le vie circostanti sono state testimoni e teatro di un inqualificabile atto di violenza collettiva. Da un primo rapporto della Polizia Locale, circa 40 fra, molti dei quali minorenni hanno dato vita ad uno scontro collettivo in piena regoladi, protetti persino da. Molti sono arrivati a bordo di scooter e microcar parcheggiati nelle immediate adiacenze ...

