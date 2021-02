Premier League 2020 2021 | il Chelsea vince 2-1 a Sheffield | quarto posto ora a -1

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilsconfigge a domicilio loper 1-2 in occasione della ventitreesima giornata di. Gli uomini di Tuchel trovano la terza vittoria consecutiva si portano a una sola lunghezza daloccupato dal Liverpool. La rete di Mount è pareggiata a inizio ripresa dall’autogol di Rudiger. Jorginho, come contro il Tottenham, decide poi il match con la solita esecuzione glaciale dal dischetto. Ultimoin classifica per la banda di Wilder, che non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il West Bromwich. SportFace.

... adesso ci sono tante squadre in lotta per la Championse le prime 4 posizioni della classifica dipossono cambiare da qui a fine stagione. Il Liverpool deve fare qualcosa al ...Inoggi è andato in scena il big match tra il Manchester City di Guardiola ed il Liverpool di Klopp. Il City di Gaurdiola si è imposto per 4 a 1 contro i Reds guidati dal tecnico tedesco. ...Premier League 2020/2021: il Chelsea vince 2-1 a Sheffield, decidono Mount e Jorginho. I Blues si portano a -1 dal quarto posto ...Prosegue la Premier League gli incontri della ventitreesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica ...