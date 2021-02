Daydreamer anticipazioni 8 febbraio | Huma interessata allo zio di Sanem

(Di domenica 7 febbraio 2021) La madre di Can sembra avere una certa simpatia per Mithat, lo zio di. Can parla con la madre delle nozze con la Aydin. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Leyla e Emre vanno contro ogni tradizione e si sposano, mentre il fotografo e la copywriter cercano di mediare tra le rispettive madri. Can nutre molti sospetti su Yigit e fa qualche ricerca.- Le Ali del Sogno, trame: le mosse di Yigit e Yemal Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti di, Yigit deciderà di passare alle maniere forti quando Sanem ...La madre di Can sembra avere una certa simpatia per Mithat, lo zio di Sanem. Can parla con la madre delle nozze con la Aydin.