Termas de Rio Hondo | spaventoso incendio all' autodromo | danni enormi

Brutte notizie dall'Argentina: un violento incendio ha infatti pesantemente danneggiato le strutture dell'Autodromo di Termas de Rio Hondo, dove nelle ultime stagioni si è corso il round del Motomondiale. Secondo le ricostruzioni dei media locali, il fuoco ha colpito la zona alta dei box, innalzando lingue di fuoco ...

Il circuito di MotoGP di Termas de Rio Hondo in Argentina, è stato devastato da un incendio divampato nella notte. Sono andati distrutti sia i box che area vip e sala stampa. Il terribile incendio ha ...

L'Autodromo di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d'Argentina di MotoGP dal 2014, è stato devastato da un tremendo incendio che ha distrotto la maggior parte dei box, la sala stampa e la ...

