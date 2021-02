“Non me l’aspettavo”. GF Vip, Giulia Salemi completamente spiazzata da Stefania Orlando (Di sabato 6 febbraio 2021) La puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha riservato molte sorprese. E anche dopo la stessa è successo praticamente di tutto. Infatti, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un litigio furibondo e l’influencer italo-persiana è scoppiata a piangere perché delusa dalla sua dolce metà. Non è stata però l’unica delusione della ragazza, che ha manifestato tutta la tristezza nelle ultime ore. Per lei è decisamente un momento no, che spera di superare ovviamente quanto prima. Giulia Salemi non ha gradito in particolare un atteggiamento assunto in puntata da una coinquilina. Una scelta di quest’ultima che ha lasciato di sasso l’ex fidanzata di Francesco Monte, che mai si sarebbe aspettata una sorta di tradimento simile. Arrivati quasi a ridosso della finale, presumibilmente molti stanno mettendo in atto delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) La puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha riservato molte sorprese. E anche dopo la stessa è successo praticamente di tutto. Infatti,e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un litigio furibondo e l’influencer italo-persiana è scoppiata a piangere perché delusa dalla sua dolce metà. Non è stata però l’unica delusione della ragazza, che ha manifestato tutta la tristezza nelle ultime ore. Per lei è decisamente un momento no, che spera di superare ovviamente quanto prima.non ha gradito in particolare un atteggiamento assunto in puntata da una coinquilina. Una scelta di quest’ultima che ha lasciato di sasso l’ex fidanzata di Francesco Monte, che mai si sarebbe aspettata una sorta di tradimento simile. Arrivati quasi a ridosso della finale, presumibilmente molti stanno mettendo in atto delle ...

71Dajack : RT @saveriocamba: Aspettavo con ansia l'editoriale del direttore. Sapevo che non mi avrebbe deluso. La seconda parte da incorniciare: ?? h… - robdellaseta : @mariolavia Giudizio sorprendente, non me l’aspettavo! - EVERYVHERE_ : non me l’aspettavo #Amici20 - JoIloveJu : @Lara56473073 Cavolo, non me l' aspettavo. Bravo Tancredi ! ?? - goldenmacedonia : @m_facts_f_ omg grazie non me l’aspettavo <3 -