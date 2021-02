Lazio-Cagliari | i convocati di Di Francesco | ci sono Rugani e Asamoah

IoNascoQui : Pancaro: “La Lazio sta attraversando un ottimo periodo di forma, gioca bene e vince. Con il Cagliari, Lazio favorit… - LALAZIOMIA : L’ex Cagliari Biondini: “Domani sarà un match divertente. La Lazio una delle formazioni più forti del campionato”… - Daniel_m194 : RT @SoyCalcio_: ?? Últimos partidos del Sassuolo de De Zerbi... ? 1-2 Spezia ? 1-1 Cagliari ? 2-1 Lazio ? 1-1 Parma ? 0-2 SPAL (Coppa) ? 3-… - Calcio_Casteddu : ?? Domani sera #LazioCagliari ??? 21 i convocati da #DiFrancesco 1? La prima volta in rossoblù di #Asamoah e #Rugani - UnioneSarda : #Cagliari: #Rugani titolare con la #Lazio, in mezzo torna #Nandez #LazioCagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cagliari

Vigilia dianche per Simone Inzaghi che sta vivendo un momento speciale: la sua squadra è tornata in grandissima forma in campionato e presto lui potrebbe rinnovare il suo contratto dopo i primi ...... Milan 46; Roma 40; Juventus* 39; Napoli*,e Atalanta** 37; Sassuolo** 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese, Spezia** e Genoa 21; Bologna 20; Torino** 16;...È stato diramato poco fa l’elenco dei 21 convocati che faranno parte della comitiva in partenza per Roma. Prima convocazione per i neo acquisti Si chiude un altro mini-ritiro ad Asseminello e il tecni ...Eusebio Di Francesco ha reso noto i convocati per la sfida che vedrà il Cagliari opposto alla Lazio. Tra le fila dei sardi alcune assenze di troppo in mezzo al campo, con Duncan ancora assente per ...