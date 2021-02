Jill Cooper diventa Brand Ambassador BeGood (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiÈ ufficiale: Jill Cooper è Brand Ambassador BeGood. La famosa conduttrice televisiva e personal trainer approva gli outfit snellenti e drenanti realizzati in Dermofibra Cosmetics, l’innovativo tessuto brevettato dall’azienda per il benessere di tutte le clienti. Jill, nata a Wichita (Kansas) e trasferitasi poi a Roma, è conosciuta per una serie di motivi. Ha intrapreso la sua carriera in televisione come valletta, e si è affermata rapidamente arrivando a lavorare in varie trasmissioni. Ha aiutato numerosi VIP a provvedere alla loro forma fisica, e ha inventato un metodo di allentamento celebre non solo in Italia ma anche in diversi paesi europei: il SuperJump, che si basa su un trampolino modificato. Un personaggio versatile e poliedrico, che ha anche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiÈ ufficiale:. La famosa conduttrice televisiva e personal trainer approva gli outfit snellenti e drenanti realizzati in Dermofibra Cosmetics, l’innovativo tessuto brevettato dall’azienda per il benessere di tutte le clienti., nata a Wichita (Kansas) e trasferitasi poi a Roma, è conosciuta per una serie di motivi. Ha intrapreso la sua carriera in televisione come valletta, e si è affermata rapidamente arrivando a lavorare in varie trasmissioni. Ha aiutato numerosi VIP a provvedere alla loro forma fisica, e ha inventato un metodo di allentamento celebre non solo in Italia ma anche in diversi paesi europei: il SuperJump, che si basa su un trampolino modificato. Un personaggio versatile e poliedrico, che ha anche ...

Valvolina13 : Stasera @zdizoro come Jill Cooper ma #radicalchic Stai in formissima! #propagandalive @welikeduel - danitrash77 : @salvatrash1 E non solo, si sono fatti scappare anche: Jill Cooper Patrizia Rossetti Garrison - JillECooper : Video appena pubblicato @ Jill Cooper Store - JillECooper : Foto appena pubblicata @ Jill Cooper Store - healthvideoorg : Jill Cooper – Gli Aggravanti della Cellulite -