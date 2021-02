Genoa-Napoli: probabili formazioni, diretta tv e le ultime dal match (Di sabato 6 febbraio 2021) L’anticipo serale Genoa-Napoli chiude ufficialmente il sabato calcistico della 21a giornata di campionato. Dopo aver visto in azione Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia, gli appassionati di calcio rivolgeranno il loro sguardo sul Luigi Ferraris di Genova dove rossoblù e partenopei si sfideranno in una gara delicatissima. Soprattutto per i campani. Il lanciatissimo Grifone di Davide Ballardini ha vinto le ultime due partite di campionato togliendosi, per ora, dalla zona incandescente di classifica, mentre gli uomini di Gennaro Gattuso arrivano dal pesante ko contro l’Hellas Verona ma dal pronto riscatto casalingo commissionato ai danni del Parma. Le probabili formazioni di Genoa-Napoli e la diretta televisiva Ecco le probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) L’anticipo seralechiude ufficialmente il sabato calcistico della 21a giornata di campionato. Dopo aver visto in azione Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia, gli appassionati di calcio rivolgeranno il loro sguardo sul Luigi Ferraris di Genova dove rossoblù e partenopei si sfideranno in una gara delicatissima. Soprattutto per i campani. Il lanciatissimo Grifone di Davide Ballardini ha vinto ledue partite di campionato togliendosi, per ora, dalla zona incandescente di classifica, mentre gli uomini di Gennaro Gattuso arrivano dal pesante ko contro l’Hellas Verona ma dal pronto riscatto casalingo commissionato ai danni del Parma. Ledie latelevisiva Ecco le...

