Andy Murray ricomincia da Biella

(Di sabato 6 febbraio 2021)riparte da. Il tennista britannico, costretto a rinunciare agli Australian Open a causa del coronavirus, ha scelto l’Italia e la cittadina piemontese per dare il via alla sua stagione 2021 del tennis. Nelle prossime ore – a meno di clamorosi ripensamenti – l’ex numero uno del tennis mondiale approderà nel nostro Paese. Infatti sarà tra gli attesi protagonisti del1, torneo ATP 80 che si terrà dall’8 al 14 febbraio. Sarà indubbiamente lui la star della competizione ma, nonostante ciò, dovrà cominciare dalle qualificazioni. Il campione scozzese infatti non si era iscritto al challenger biellese e non ha potuto nemmeno usufruire della wild-card. L’organizzatore dell’evento tennistico, Cosimo Napolitano, non ha potuto accontentare la richiesta diperché, quando gli è ...

Lespressionista : @ATPChallenger @Stroppa_Del @andy_murray Abbiamo Sir Andy!!?? - oktennis : @andy_murray è a Biella dove giocherà il torneo Challenger partendo dalle qualificazioni. Nella foto lo scozzese co… - haruna2180 : RT @EcodiBiella: Andy Murray è a Biella: giocherà due tornei Challenger da domenica #atp #tennis - haruna2180 : RT @AAlciato: ?? ?? ?? Incredibile @andy_murray Oltre all’ATP 125, a Biella giocherà anche il challenger ATP 80, partendo dalle qualificazioni… - EcodiBiella : Andy Murray è in città: 'Biella, grazie per l'ospitalità' #tennis #atpchallenger #atp -

Come riporta Prima Biella , il vincitore di due medaglie d'oro olimpiche, due edizioni di Wimbledon, Us Open e Atp Finals del 2016 (le prossime saranno a Torino in novembre) ripartirà da due ... Andy Murray prenderà parte a due tornei organizzati a Biella: dopo lo stop agli Australian Open, ha deciso di ripartire dall'Italia.Stefano Napolitano è abituato ad allenarsi con i campioni. In passato il talento biellese, arrivato fino al 152º posto nel ranking mondiale, ha potuto fare da sparring partner a tennisti del calibro d ...