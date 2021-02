Omicidio Willy | la confessione dal carcere | “È stato lui”

Corriere : Willy, svolta nelle indagini contro i fratelli Bianchi: l’accusa ora è «omicidio volontario» - Tg3web : Si aggrava la posizione dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, arrestati per avere picchiato a morte Willy Monteiro… - Agenzia_Ansa : #Willy, ai fratelli Bianchi contestato l'omicidio volontario. Si aggrava la posizione anche degli altri due indagat… - 1993Gianfelice : RT @catlatorre: Ricordate il caso di Willy Monteiro, ammazzato di botte a settembre scorso da energumeni? I fratelli Bianchi sono accusati… - julynko2000 : RT @catlatorre: Ricordate il caso di Willy Monteiro, ammazzato di botte a settembre scorso da energumeni? I fratelli Bianchi sono accusati… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy

Per questo non è più un delitto preterintenzionale ma unvolontario per futili e abietti motivi. Così scrive il Gip Giuseppe Boccarrato: "Monteiro Duarte, un ragazzo di appena 21 anni ...... una azione che rientra nell'volontario. La Procura di Velletri aggrava le accuse ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati del pestaggio diMonteiro Duarte avvenuto a Colleferro ...Respinta ogni richiesta della difesa per uno sconto di pena o per un rito abbreviato per gli assassini di Willy Monteiro Duarte ...L’accusa per i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, Gabriele e Marco ...