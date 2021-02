Sanremo 2021, decisione definitiva del CTS: le ultimissime (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso cosa ne sarà del Festival di Sanremo 2021 e del protocollo che si vuole adottare per l’evento: le ultime Il Comitato tecnico-scientifico ha dato l’ok al Festival di Sanremo 2021, la cui prima serata si terrà il 2 marzo. Secondo quanto si apprende, gli esperti hanno approvato il protocollo formulato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso cosa ne sarà del Festival die del protocollo che si vuole adottare per l’evento: le ultime Il Comitato tecnico-scientifico ha dato l’ok al Festival di, la cui prima serata si terrà il 2 marzo. Secondo quanto si apprende, gli esperti hanno approvato il protocollo formulato L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - repubblica : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin sulle note di 'Perdono' - RaiRadio2 : «È sempre un momento di grande responsabilità dirigere l’Orchestra del Festival di @SanremoRai, anche dopo più di 2… - IlContiAndrea : Festival di Sanremo 2021, via libera dal Comitato Tecnico Scientifico: ecco come si svolgerà… - Rocco_italiano2 : RT @claudio_2022: Sanremo sarà una maratona: 5 ore e mezza a puntata. Achille Lauro sul palco tutte le sere. Io non guardo da anni il fest… -