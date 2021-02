PS5: Sony punta a distribuirne quasi 15 milioni nell'anno fiscale 2022 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sony ha recentemente annunciato di aver distribuito 4,5 milioni di PlayStation 5 durante il trimestre precedente, il che significa che la nuova console ha avuto un ottimo inizio dal punto di vista delle vendite. Da tempo l'azienda sostiene di voler eguagliare se non addirittura superare, i dai di spedizione e vendita della sua console precedente, PS4. In sostanza, questo obiettivo si traduce in 7,6 milioni di unità da distribuire entro la fine dell'anno fiscale in corso e poi ulteriori 14,8 milioni di unità nell'anno fiscale successivo che finisce il 31 marzo 2022. Durante la recente conference call di Sony, il direttore finanziario Hiroki Totoki ha parlato di questi obiettivi e ha affermato che mentre ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha recentemente annunciato di aver distribuito 4,5di PlayStation 5 durante il trimestre precedente, il che significa che la nuova console ha avuto un ottimo inizio dal punto di vista delle vendite. Da tempo l'azienda sostiene di voler eguagliare se non addirittura superare, i dai di spedizione e vendita della sua console precedente, PS4. In sostanza, questo obiettivo si traduce in 7,6di unità da distribuire entro la fine dell'in corso e poi ulteriori 14,8di unitàsuccessivo che finisce il 31 marzo. Durante la recente conference call di, il direttore finanziario Hiroki Totoki ha parlato di questi obiettivi e ha affermato che mentre ...

