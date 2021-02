Napoli, la statistica impietosa: solo sei palloni toccati nell’area dell’Atalanta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Se il pareggio in casa con il risultato di 0 – 0 contro gli orobici nella semifinale di Coppa Italia – anche in virtù del doppio confronto – non è un risultato da buttare, c’è una statistica che sottolinea l’incapacità del Napoli di produrre gioco. La squadra di Gattuso, in versione ultra difensiva con la difesa a tre che spesso passava a cinque, non è mai stata pericolosa. E le difficoltà espresse dagli azzurri sul piano del gioco sono confermate dai dati offerti dalla Lega Serie A. Uno in particolare: il Napoli ha toccato appena sei palloni nell’area di rigore dell’Atalanta. Di certo nella gara di ritorno, prevista per mercoledì prossimo a Bergamo, se il Napoli vuole sperare nel passaggio di turno dovrà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Se il pareggio in casa con il risultato di 0 – 0 contro gli orobici nella semifinale di Coppa Italia – anche in virtù del doppio confronto – non è un risultato da buttare, c’è unache sottolinea l’incapacità deldi produrre gioco. La squadra di Gattuso, in versione ultra difensiva con la difesa a tre che spesso passava a cinque, non è mai stata pericolosa. E le difficoltà espresse dagli azzurri sul piano del gioco sono confermate dai dati offerti dalla Lega Serie A. Uno in particolare: ilha toccato appena seidi rigore. Di certo nella gara di ritorno, prevista per mercoledì prossimo a Bergamo, se ilvuole sperare nel passaggio di turno dovrà ...

AleLuiseMG : - CalcioNapoli24 : - Page_Upon_Page : Topografia e statistica medica della città di Napoli con alcune considerazioni sul regno intero ossia guida medica… - infoitsport : Il Napoli fa un gol ogni 7,2 tiri: è decimo in Serie A in questa statistica - napolista : Il Napoli fa un gol ogni 7,2 tiri: è decimo in Serie A in questa statistica Lo studio del CIES: l’Inter è la squadr… -