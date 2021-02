M5S, Ciampi: “Presidio della Protezione civile a Lauro, Regione lo renda presto operativo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’area del Vallo di Lauro è ricompresa tra quelle che sul territorio della Campania sono ritenute a elevato rischio idrogeologico e sulle quali andrebbero eseguiti interventi strutturali puntuali ed esercitata un’attività di controllo costante. Da segnalazioni dei sindaci e degli amministratori della zona, risulta però che l’intero perimetro, in particolare la zona dei Regi Lagni, versi in uno stato di assoluto degrado e che ci sarebbero notevoli ritardi negli interventi di manutenzione ordinaria. Una negligenza che potrebbe essere ovviata dalla operatività del Presidio della Protezione civile, realizzato nel comune di Lauro con un investimento iniziale di oltre un milione di euro, ma mai entrato in funzione. Una struttura ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’area del Vallo diè ricompresa tra quelle che sul territorioCampania sono ritenute a elevato rischio idrogeologico e sulle quali andrebbero eseguiti interventi strutturali puntuali ed esercitata un’attività di controllo costante. Da segnalazioni dei sindaci e degli amministratorizona, risulta però che l’intero perimetro, in particolare la zona dei Regi Lagni, versi in uno stato di assoluto degrado e che ci sarebbero notevoli ritardi negli interventi di manutenzione ordinaria. Una negligenza che potrebbe essere ovviata dalla operatività del, realizzato nel comune dicon un investimento iniziale di oltre un milione di euro, ma mai entrato in funzione. Una struttura ...

