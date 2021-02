Governo Draghi, Crippa (M5s): “Non si può demolire quanto fatto finora. Paletti? Conflitto d’interessi, reddito di cittadinanza e prescrizione” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Sarà importante comprendere quali tematiche saranno portate avanti e se verrà proposto di demolire quanto è stato fatto finora, certe soluzioni per noi saranno inaccettabili”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un primo commento alle parole di Giuseppe Conte. “Quali sono i nostri Paletti? reddito cittadinanza, transizione green, Conflitto d’interessi, prescrizione”. Secondo il deputato M5s, Riccardo Ricciardi, “le parole di Conte e le parole del Pd sono una cosa, il Movimento poi valuterà e deciderà”. Mentre per Sergio Battelli “deve prevalere in tutti l’interesse nazionale e non di parte” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Sarà importante comprendere quali tematiche saranno portate avanti e se verrà proposto diè stato, certe soluzioni per noi saranno inaccettabili”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un primo commento alle parole di Giuseppe Conte. “Quali sono i nostri, transizione green,”. Secondo il deputato M5s, Riccardo Ricciardi, “le parole di Conte e le parole del Pd sono una cosa, il Movimento poi valuterà e deciderà”. Mentre per Sergio Battelli “deve prevalere in tutti l’interesse nazionale e non di parte” L'articolo ...

