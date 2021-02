GF VIP 5, gesto bellissimo per Dayane: avete visto cosa hanno fatto? (Di giovedì 4 febbraio 2021) gesto bellissimo per Dayane Mello, avete visto cosa hanno fatto i fan del GF VIP 5? Ve lo raccontiamo in questo articolo Il mondo del Grande Fratello Vip è stato sconvolto dalla notizia della morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, prima finalista del reality show. La notizia è stata annunciata ieri mattina e ovviamente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 4 febbraio 2021)perMello,i fan del GF VIP 5? Ve lo raccontiamo in questo articolo Il mondo del Grande Fratello Vip è stato sconvolto dalla notizia della morte di Lucas Mello, fratello di, prima finalista del reality show. La notizia è stata annunciata ieri mattina e ovviamente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF Vip, Maria Teresa spiazza tutti: il gesto per Dayane è da brividi - infoitcultura : GF Vip, il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. Il web fuioso: “Siete un branco…” - infoitcultura : GF VIP, il bel gesto di Maria Teresa Ruta nei confronti di Dayane Mello spiazza tutti - infoitcultura : “È per Dayane”. GF Vip, il gesto di Tommaso dopo la notizia del lutto scalda il cuore di tutti - infoitcultura : GF Vip, il commovente gesto di Dayane per il fratello Lucas: è successo pochi minuti fa -