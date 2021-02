Covid | Locatelli Cts a Sky Tg24 | “Entro giugno avremo almeno 20 milioni di persone vaccinate”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “La disponibilità di vaccini anti-il mese diè quantificabile nell’ordine più o meno delle 40” di dosi. Così Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite a “Buongiorno” su Skypoi fa un rapido calcolo: “Quindi dovremmo arrivare largamente a una cifra importante diche vengono a essere. Siamo nell’ordine dei 20diper il mese di”. Il presidente del Cts continua: “Abbiamo avuto 2di dosi a gennaio – ricorda – e parlando solo dei vaccini per ora approvatiper febbraio, 8,3 per marzo ...

Reuters . "La disponibilità di vaccini anti -entro il mese di giugno è quantificabile nell'ordine più o meno dei 40 milioni di dosi. Quindi ... Lo ha detto Franco, presidente del ...Utilizzare in combinazione due diversi vaccini anti -'mi sembra significativamente aleatorio'. A dirlo è Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervenendo su Sky TG24 per commentare lo studio sull'uso in combinazione di ...