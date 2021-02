Coronavirus, dove sono le varianti in Italia? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Coronavirus, ecco dove sono le varianti in Italia. La più diffusa è quella inglese. Registrati casi anche di sudafricana e brasiliana. ROMA – Le mutazioni del Covid-19 sono arrivate anche nel nostro Paese. Nei prossimi mesi, grazie al Consorzio Italiano per genotipizzazione e fenotipizzazione del Sars-CoV-2, sarà possibile fare una mappa più precisa dell’Italia. La situazione, comunque, continua ad essere ancora sotto controllo nella Penisola. Non sembrano esserci situazioni di criticità, ma sono in corso tutte le verifiche e non si esclude la possibilità di un intervento locale in caso di numeri in crescita. In Italia registrati casi di tutte le varianti. Come riportato dal Corriere ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021), eccolein. La più diffusa è quella inglese. Registrati casi anche di sudafricana e brasiliana. ROMA – Le mutazioni del Covid-19arrivate anche nel nostro Paese. Nei prossimi mesi, grazie al Consorziono per genotipizzazione e fenotipizzazione del Sars-CoV-2, sarà possibile fare una mappa più precisa dell’. La situazione, comunque, continua ad essere ancora sotto controllo nella Penisola. Non sembrano esserci situazioni di criticità, main corso tutte le verifiche e non si esclude la possibilità di un intervento locale in caso di numeri in crescita. Inregistrati casi di tutte le. Come riportato dal Corriere ...

Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms in Cina per indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato il mercato di Wuhan, dove si… - nonsolobar : @Tommasolabate ecco il link dove ne parlano - infoitinterno : Varianti coronavirus in Italia. Dove sono, quali sono e quanti sono: la mappa - infoitsalute : Coronavirus, tampone rapido in farmacia per tutti: ecco dove e come prenotare - filippocecchin2 : RT @paolo_gibilisco: Dove si scopre che i vaccini possono avere dei problemi. Sembra incredibile ... -