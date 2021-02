Casertana, primo contratto da professionista per Matese: “Un sogno” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Casertana FC comunica di aver sottoscritto l’accordo fino al 30 giugno 2023 con il centrocampista Mattia Matese. Il giovane classe 2001, ormai da tre stagioni aggregato stabilmente alla prima squadra, firma così il suo primo contratto da professionista. Una crescita esponenziale quella di Matese da quel 13 giugno 2017 quando, poco più che quattordicenne, ottenne il suo primo tesseramento con il settore giovanile rossoblu. Il talento napoletano ha rapidamente bruciato le tappe balzando dall’Under 17 direttamente alla prima squadra, con la prima convocazione arrivata l’8 aprile 2018 in occasione di Casertana-Sicula Leonzio. Ora per Matese si apre un nuovo capitolo della sua carriera. “Per me è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica di aver sottoscritto l’accordo fino al 30 giugno 2023 con il centrocampista Mattia. Il giovane classe 2001, ormai da tre stagioni aggregato stabilmente alla prima squadra, firma così il suoda. Una crescita esponenziale quella dida quel 13 giugno 2017 quando, poco più che quattordicenne, ottenne il suotesseramento con il settore giovanile rossoblu. Il talento napoletano ha rapidamente bruciato le tappe balzando dall’Under 17 direttamente alla prima squadra, con la prima convocazione arrivata l’8 aprile 2018 in occasione di-Sicula Leonzio. Ora persi apre un nuovo capitolo della sua carriera. “Per me è ...

