Sinner-Bedene, Atp Melbourne I: orario 4 febbraio, programma, tv, streaming (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Jannik Sinner è impegnato nel torneo ATP Melbourne 1. L’altoatesino ha sconfitto al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic in due set (6-2 6-4) ed ora se la vedrà con lo sloveno Aljaz Bedene, numero 58 del mondo. Un ottavo di finale sulla carta abbordabile per l’azzurro, che punta ad entrare tra i migliori otto del torneo australiano. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik Sinner-Aljaz Bedene, match valevole il secondo turno dell’ATP Melbourne 1 2021. La partita potrebbe avere la diretta televisiva su Eurosport (detiene i diritti del torneo) ed in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi la DIRETTA LIVE scritta su OA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Jannikè impegnato nel torneo ATP1. L’altoatesino ha sconfitto al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic in due set (6-2 6-4) ed ora se la vedrà con lo sloveno Aljaz, numero 58 del mondo. Un ottavo di finale sulla carta abbordabile per l’azzurro, che punta ad entrare tra i migliori otto del torneo australiano. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Jannik-Aljaz, match valevole il secondo turno dell’ATP1 2021. La partita potrebbe avere la diretta televisiva su Eurosport (detiene i diritti del torneo) ed in direttasu Eurosport Player. Non perdetevi la DIRETTA LIVE scritta su OA ...

WeAreTennisITA : Jannik parte bene ?? Ottimo inizio di 2021 per Sinner,che batte l'australiano Vukic per 6-2 6-4 senza concedere nean… - Toninelligianc1 : RT @WeAreTennisITA: Jannik parte bene ?? Ottimo inizio di 2021 per Sinner,che batte l'australiano Vukic per 6-2 6-4 senza concedere neanche… - 9Roby11 : RT @WeAreTennisITA: Jannik parte bene ?? Ottimo inizio di 2021 per Sinner,che batte l'australiano Vukic per 6-2 6-4 senza concedere neanche… - eia58 : RT @WeAreTennisITA: Jannik parte bene ?? Ottimo inizio di 2021 per Sinner,che batte l'australiano Vukic per 6-2 6-4 senza concedere neanche… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Prima partita e prima vittoria stagionale per Jannik Sinner: 62 64 all'australiano Vukic (senza concedere palle break).… -