Polonia | esonero Brzeczek Le parole di Lewandowski | “Decisione scioccante”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’attaccante del Bayern Monaco e capitano della Nazionale polacca, Robert, ha commentato ladella Federcalcio delladi esonerare l’allenatore Jerzy, grazie al quale laha raggiunto la qualificazione a Euro 2020 con il primo posto nel girone, definendola “uno shock” per lui e per la squadra: “È stata sicuramente una, non solo per me, ma per tutti. Non è una situazione bella o piacevole per noi. Ammettiamolo, l’dell’allenatore è in qualche modo un fallimento anche per i giocatori. Devo essere chiaro al riguardo. Per noi è sicuramente il momento di pensare a cosa abbiamo sbagliato, o cosa dovremmo fare meglio, per non portare a una situazione del genere la prossima volta. Vinciamo ...