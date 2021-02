Omicidio Nicoletta Indelicato: arrivata sentenza per Margareta Buffa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Margareta Buffa è stata condannata dalla Corte d’Assise di Trapani all’ergastolo, con rito ordinario, per l’Omicidio di Nicoletta Indelicato, 25enne di Marsala uccisa con 12 coltellate nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2019. La Buffa, 31 anni, era conosciuta dalla famiglia Indelicato in quanto era una delle amiche della ragazza: a quanto emerso dalle indagini sarebbe stata lei ad architettare l’Omicidio coinvolgendo anche Carmelo Bonetta, il suo fidanzato 36enne, che ha confessato il delitto nel 2019. A distanza di anni non è ancora chiaro l’insieme di motivi scatenanti che ha portato Margareta Buffa a considerare l’idea di uccidere una delle sue più vecchie amiche con premeditazione e usando un particolare ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è stata condannata dalla Corte d’Assise di Trapani all’ergastolo, con rito ordinario, per l’di, 25enne di Marsala uccisa con 12 coltellate nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2019. La, 31 anni, era conosciuta dalla famigliain quanto era una delle amiche della ragazza: a quanto emerso dalle indagini sarebbe stata lei ad architettare l’coinvolgendo anche Carmelo Bonetta, il suo fidanzato 36enne, che ha confessato il delitto nel 2019. A distanza di anni non è ancora chiaro l’insieme di motivi scatenanti che ha portatoa considerare l’idea di uccidere una delle sue più vecchie amiche con premeditazione e usando un particolare ...

