Roma, Dzeko si allena in gruppo: tra i convocati contro la Juventus? (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la chiusura di mercato in casa Roma si cerca di ricostruire il rapporto tra il tecnico Paulo Fonseca e l’attaccante Edin Dzeko. Il bosniaco quest’oggi a Trigoria ha ripreso gli allenamenti insieme al resto del gruppo squadra dopo aver proseguito il lavoro atletico in via individuale nell’ultima settimana. Trattasi di un piccolo segnale importante in vista dei prossimi impegni con la Roma che sabato alle 18:00 sfiderà la Juventus. E con il reintegro di Dzeko è sempre più probabile la sua convocazione per il big match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la chiusura di mercato in casasi cerca di ricostruire il rapporto tra il tecnico Paulo Fonseca e l’attaccante Edin. Il bosniaco quest’oggi a Trigoria ha ripreso glimenti insieme al resto delsquadra dopo aver proseguito il lavoro atletico in via individuale nell’ultima settimana. Trattasi di un piccolo segnale importante in vista dei prossimi impegni con lache sabato alle 18:00 sfiderà la. E con il reintegro diè sempre più probabile la sua convocazione per il big match. SportFace.

