Mario Draghi ovvero tutto quanto è necessario. Un ritratto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo scorso luglio Papa Francesco lo ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. La cosa al già governatore di Bankitalia, al già presidente della Bce, deve avere fatto un immenso piacere. Ma non è la gratificazione umana che qui interessa. Non è questo il punto. Il punto è in quella investitura intra moenibus: dentro le mura di un edificio eretto cinque secoli fa in un'Europa dilaniata dallo scisma religioso. Edificio fondato sull'obbedienza al pontefice romano e sul potere della spada. Un gesuita che nomina un gesuita. Come twitta rapidamente Giuliano Ferrara: "Draghi ha studiato dai gesuiti, con eccellente profitto, dunque non ha volontà, ma il bene della nazione espresso dal suo capo costituzionale sa di doverlo seguire perinde ac cadaver". Perinde ac cadaver, "obbedire come corpo morto obbedisce". Sottomettersi, per il bene ...

